Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыто состояние спасенного шахтера после шести дней под завалами

Врачи стабилизировали горняка, спасенного после шести дней в обрушившейся шахте в Кузбассе

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Врачи в Кузбассе стабилизировали состояние горняка, спасенного из шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального Центра медицины катастроф.

По словам медика, шахтер — машинист буровой установки — при обрушении шахты получил травмы, но сейчас находится в сознании. В настоящее время его перевозят из Междуреченска в травмоцентр Центра охраны здоровья «Шахтер» для полного обследования.

11 июля сообщалось, что горняка с «Распадской-Коксовой» обнаружили спустя шесть дней после обрушения породы. 5 июля стало известно о гибели одного шахтера, второй все это время числился пропавшим без вести. В ходе поисковых работ также погиб один из горноспасателей.

Распадская угольная компания объяснила, что причиной обрушения стало землетрясение, которое произошло в пяти километрах от Междуреченска.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский счел неприемлемым решение Канады по турбине для «Северного потока»
Раскрыто состояние спасенного шахтера после шести дней под завалами
Россиянка слетала на роскошный курорт в ОАЭ и описала его фразой «дешевле Сочи»
Аналитик заявил о недостаточном ослаблении рубля для разворота курса
Дикий слон догнал и убил пытавшегося скрыться от него мужчину
Объявление о продаже «сладких, как соседка» дынь заметили в Москве
Россияне назвали три главных признака эмоционального выгорания
Член ОП обвинил Украину в убийстве мирных жителей
Жирная пища привела к нарушениям мозговой деятельности
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.