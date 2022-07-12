Раскрыто состояние спасенного шахтера после шести дней под завалами

Врачи стабилизировали горняка, спасенного после шести дней в обрушившейся шахте в Кузбассе

Врачи в Кузбассе стабилизировали состояние горняка, спасенного из шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального Центра медицины катастроф.

По словам медика, шахтер — машинист буровой установки — при обрушении шахты получил травмы, но сейчас находится в сознании. В настоящее время его перевозят из Междуреченска в травмоцентр Центра охраны здоровья «Шахтер» для полного обследования.

11 июля сообщалось, что горняка с «Распадской-Коксовой» обнаружили спустя шесть дней после обрушения породы. 5 июля стало известно о гибели одного шахтера, второй все это время числился пропавшим без вести. В ходе поисковых работ также погиб один из горноспасателей.

Распадская угольная компания объяснила, что причиной обрушения стало землетрясение, которое произошло в пяти километрах от Междуреченска.