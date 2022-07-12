Минобороны назвало число стран прибывших на Украину иностранных наемников

Минобороны заявило, что с начала СВО на Украину прибыли наемники более чем из 60 стран

С 24 февраля 2022 года на территорию Украины прибыли наемники более чем из 60 стран мира. Такое число журналистам назвали в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве пояснили, что речь идет о гражданах, которые населяют разные материки: от Европы и Америки до Азии, Африки и Австралии.

Минобороны опубликовало данные о численности иностранных наемников на Украине 12 июля. В них говорится, что с начала специальной военной операции (СВО) на территорию страны прибыли 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой их число составило 2741.

Ранее российское военное ведомство показало на видео уничтожение высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» американских пусковых установок Harpoon в районе села Березань в Одесской области.