Швеция признала решающую оборонительную роль ядерного оружия в НАТО

В МИД Швеции заявили, что Стокгольм принимает подход НАТО к обороне и роли ядерного оружия

Швеция признает решающую оборонительную роль ядерного оружия в рамках концепции НАТО по обеспечению безопасности и готова в полной мере участвовать в коллективной обороне блока. Об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде в письме к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, сообщил телеканал SVT.

«Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, который включает решающую роль ядерного оружия, и намерена в полной мере участвовать в процессе планирования военной структуры НАТО и коллективной обороны, а также готова развернуть силы и средства для всех миссий Североатлантического альянса», — говорится в письме.

Ранее представители правящей социал-демократической партии Швеции заявляли, что после принятия в альянс Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры НАТО на территории страны