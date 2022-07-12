Тайвань проведет по всему острову имитирующие атаки КНР учения

Тайвань проведет по всему острову учения, имитирующие ракетные атаки КНР

Правительство Тайваня (Китайской Республики) решило провести по всему острову учения, имитирующие ракетные атаки и атаки боевых самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает South China Morning Post.

О ежегодных учениях было объявлено после того, как ракетный фрегат НОАК прошел вблизи восточного побережья Тайваня. «Они пройдут в семи районах, включая северную, центральную, южную и восточную части Тайваня, а также на прибрежных островах Пескадорес [Пэнху], Куэмой и Мацу», — заявил директор по кадровым вопросам Агентства по всесторонней оборонной мобилизации Чу Сен-цуен.

Он рассказал, что в ходе учений будут проверены сирены воздушной тревоги, а также проведены аварийно-спасательные и эвакуационные учения. По его словам, населению будут отправлены текстовые сообщения, предупреждающие их об учениях, а военные и полицейские помогут людям добраться до ближайшего убежища.

«Учения направлены на то, чтобы проверить реакцию населения, укрепить готовность тотальной гражданской обороны, уменьшить ущерб от воздушных атак и защитить жизнь и имущество», — подчеркнул чиновник.

Он предупредил, что любой отказавшийся выполнять условия учений может быть оштрафован на сумму до 150 тысяч тайваньских долларов (5 тысяч долларов США).

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что НОАК в любой момент готова начать войну против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова. Так в ведомстве прокомментировали визит американского сенатора-республиканца Рика Скотта, ранее прибывшего с визитом на Тайвань. По словам У Цяня, тем самым власти США нарушили принцип одного Китая и условия китайско-американских коммюнике.