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Тайвань проведет по всему острову имитирующие атаки КНР учения

Тайвань проведет по всему острову учения, имитирующие ракетные атаки КНР

Фото: Ann Wang / Reuters

Правительство Тайваня (Китайской Республики) решило провести по всему острову учения, имитирующие ракетные атаки и атаки боевых самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает South China Morning Post.

О ежегодных учениях было объявлено после того, как ракетный фрегат НОАК прошел вблизи восточного побережья Тайваня. «Они пройдут в семи районах, включая северную, центральную, южную и восточную части Тайваня, а также на прибрежных островах Пескадорес [Пэнху], Куэмой и Мацу», — заявил директор по кадровым вопросам Агентства по всесторонней оборонной мобилизации Чу Сен-цуен.

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Он рассказал, что в ходе учений будут проверены сирены воздушной тревоги, а также проведены аварийно-спасательные и эвакуационные учения. По его словам, населению будут отправлены текстовые сообщения, предупреждающие их об учениях, а военные и полицейские помогут людям добраться до ближайшего убежища.

«Учения направлены на то, чтобы проверить реакцию населения, укрепить готовность тотальной гражданской обороны, уменьшить ущерб от воздушных атак и защитить жизнь и имущество», — подчеркнул чиновник.

Он предупредил, что любой отказавшийся выполнять условия учений может быть оштрафован на сумму до 150 тысяч тайваньских долларов (5 тысяч долларов США).

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что НОАК в любой момент готова начать войну против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова. Так в ведомстве прокомментировали визит американского сенатора-республиканца Рика Скотта, ранее прибывшего с визитом на Тайвань. По словам У Цяня, тем самым власти США нарушили принцип одного Китая и условия китайско-американских коммюнике.

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Анжелика Бережная
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