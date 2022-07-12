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Стало известно о десятках пострадавших в результате обстрела Новой Каховки ВСУ

Власти Новой Каховки сообщили о десятках пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ

В результате удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Новой Каховке есть погибшие и десятки пострадавших. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации.

Ранее в ВГА указали, что удар был нанесен американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате разрушениям подверглись больница, жилые дома и рынок. В радиусе двух километров в зданиях повылетали окна.

Ранее в сети появились кадры с мощным взрывом в районе Каховской ГЭС. По утверждению ВГА, объект и продолжает функционировать в обычном режиме.

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Марина Совина
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