Стало известно о десятках пострадавших в результате обстрела Новой Каховки ВСУ

Власти Новой Каховки сообщили о десятках пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ

В результате удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Новой Каховке есть погибшие и десятки пострадавших. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации.

Ранее в ВГА указали, что удар был нанесен американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате разрушениям подверглись больница, жилые дома и рынок. В радиусе двух километров в зданиях повылетали окна.

Ранее в сети появились кадры с мощным взрывом в районе Каховской ГЭС. По утверждению ВГА, объект и продолжает функционировать в обычном режиме.