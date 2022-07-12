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Россиянин почти сутки терпел боль и довел себя до состояния клинической смерти

Житель Чувашии почти сутки терпел боль и довел себя до состояния клинической смерти

Фото: Dmitry Vereshchagin / Shutterstock

В Чувашии 82-летний мужчина почти сутки терпел боль и довел себя до состояния клинической смерти. Об этом сообщает пресс-служба республиканской скорой помощи и медицины катастроф во вторник, 12 июля.

Инцидент произошел в Чебоксарах. Пожилой местный житель ощутил боли в груди днем 5 июля, но скорую вызвал только в 5 утра на следующий день, когда боль стала очень сильной и ему стало тяжело дышать. Оказалось, что у россиянина инфаркт.

Поскольку скорая была вызвана не в первые часы после его начала, состояние пациента сильно ухудшилось — у мужчины наступила клиническая смерть. Прибывшие на место врачи смогли его реанимировать и доставили в больницу.

Ранее под Челябинском, не дождавшись скорой помощи, умер упавший с велосипеда девятилетний мальчик в ЖК «Твоя Привилегия». Медики добирались до него 40 минут.

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Евгения Куликова
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