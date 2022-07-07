Упавший с велосипеда 9-летний россиянин умер из-за 40 минут ехавшей скорой

Под Челябинском упавший с велосипеда мальчик умер из-за 40 минут ехавшей к нему скорой

Упавший с велосипеда девятилетний мальчик в ЖК «Твоя Привилегия» под Челябинском умер, не дождавшись скорой помощи. Медики добирались до него 40 минут, сообщает портал 74.ru.

По информации издания, школьник неудачно съехал на велосипеде с горки. Лежащего на земле мальчика заметили другие дети и стали звать взрослых. Подоспевшие к месту россияне сразу стали вызывать скорую помощь.

Службы 103 и 112 вызовы принять отказались, а на подстанции скорой помощи в Кременкуле сообщили, что у них всего две машины. В результате с момента первого звонка до приезда врачей прошло значительное время.

У пострадавшего ребенка начались судороги, он начал хрипеть и почти не дышал. Одна из очевидцев случившегося обратилась к своему знакомому медику из Москвы. Тот посоветовал поднять ноги мальчика вверх, сделать защип в районе пупка и крутить его, чтобы несовершеннолетний пришел в себя.

Затем на место прибежали гинеколог и терапевт из поликлиники «Полимедика», расположенной на территории ЖК. Они поили пострадавшего водой и нашатырем возвращали в сознание, однако спасти мальчика не удалось. В региональном Минздраве пообещали разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в Москве на улице Маршала Катукова 24-летний парень упал с электросамоката и умер. Очевидцы вызвали скорую, но молодой человек умер до приезда медиков.