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В Москве мужчина упал с электросамоката и умер

В Москве на улице Маршала Катукова 24-летний мужчина упал с электросамоката и умер

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В районе Строгино в Москве 24-летний мужчина погиб после того, как упал с электросамоката. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянин скатывался с лестницы на улице Маршала Катукова и упал — он ударился головой. Очевидцы вызвали скорую, но мужчина умер до приезда медиков.

Другие подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Москве в районе Ивановское мужчина на электросамокате насмерть сбил 83-летнюю женщину. После наезда россиянина пенсионерку увезли в реанимацию с переломом черепа, ребер и ноги, она скончалась на следующий день после госпитализации.

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Анастасия Шейкина
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