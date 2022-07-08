После смерти упавшего с велосипеда 9-летнего россиянина начали проверять медиков

После смерти упавшего с велосипеда мальчика в ЖК под Челябинском начали проверять медиков

После смерти упавшего с велосипеда девятилетнего мальчика в жилищном комплексе (ЖК) «Твоя Привилегия» под Челябинском начали проверять медиков. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Александр Скорик, передает портал 74.ru.

Он пояснил, что по факту случившегося возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика», — сказал Скорик.

О случившемся стало известно 7 июля. Упавший с велосипеда девятилетний ребенок умер, не дождавшись скорой помощи. Медики добирались до него 40 минут. Службы 103 и 112 вызовы принять отказались, а на подстанции скорой помощи в Кременкуле сообщили, что у них всего две машины.

Ранее в Чите медики скорой помощи дважды приезжали на вызов к годовалому мальчику, не распознали серьезного заболевания и подделали подпись матери пациента об отказе от госпитализации.