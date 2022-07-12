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В Евросоюзе поддержали возвращение турбины для «Северного потока» в Германию

Еврокомиссия поддержала решение Канады отправить турбину для «Северного потока» в Германию

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) поддержала решение властей Канады отправить в Германию газовую турбину, необходимую для бесперебойной работы газопровода «Северный поток», поскольку это исключит один из поводов сокращения поставок российского газа в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба ЕК в официальном заявлении органа.

«ЕК приветствовала решение Канады вернуть газовую турбину Германии после ее ремонта для использования в газопроводе "Северный поток". Возвращение этой детали убирает один из предлогов для сокращения поставок российского газа в ЕС. ЕК продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, включая Канаду и США, для обеспечения энергетической безопасности Европы к предстоящей зиме», — говорится в заявлении.

Ранее возвращение газовой турбины для газопровода поддержал глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. «Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль», — заявил представитель Госдепа.

В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. В начале июля Канада согласилась вернуть турбину. Она может отправить ее ориентировочно после 14 июля.

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Дмитрий Сотак
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