Появилось видео последствий обстрела Новой Каховки

Появились первые кадры после украинского ночного обстрела ракетами HIMARS Новой Каховки

В сети появилось видео последствий украинского ночного удара американскими ракетами РСЗО HIMARS по Новой Каховке. Первые кадры публикует РИА Новости.

На ролике видно здание склада гуманитарной помощи с выбитыми стеклами, а также разрушенная стоянка для грузовиков. В отдалении виден дым от продолжающегося пожара.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что из-за удара американскими ракетами HIMARS в городе оказались уничтожены сотни квартир. В результате удара как минимум шесть человек погибли, свыше 40 получили ранения. По словам Леонтьева, под завалами остаются сотни людей.