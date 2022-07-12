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Курские власти объяснили рекомендацию местным жителям отказаться от дронов

Власти Курской области заявили, что беспилотники жителей будут принудительно приземлять

Фото: Shutterstock

В Курской области беспилотные летательные аппараты, которые принадлежат жителям, будут принудительно приземлять, так как они могут стать целью для ПВО и других средств защиты. Так объяснили рекомендацию властей отказаться от дронов в комитете региональной безопасности, передает РИА Новости.

«Непонимание гражданами ситуации может приводить к потере ими имущества. Чтобы такого не происходило, от запуска дронов, квадрокоптеров следует отказаться», — сообщили в комитете безопасности Курской области.

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Там напомнили, что в регионе действует высокий уровень террористической опасности. Власти граничащего с Украиной российского региона призвали жителей сообщать о беспилотниках в воздухе сотрудникам правоохранительных органов.

В понедельник, 11 июля, власти Курской области рекомендовали местным жителям отказаться от использования дронов в бытовых целях. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что использование беспилотников в текущей ситуации несет опасность.

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Анастасия Шейкина
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