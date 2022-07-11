Жителям граничащего с Украиной региона России рекомендовали отказаться от дронов

Власти Курской области рекомендовали жителям отказаться от использования дронов в быту

Власти граничащей с Украиной Курской области рекомендовали местным жителям отказаться от использования дронов в бытовых целях. Об этом сообщает ТАСС.

О соответствующей рекомендации объявил на совещании губернатор Курской области Роман Старовойт. По мнению российского главы, использование беспилотников в текущей ситуации несет опасность.

«У наших силовых ведомств достаточно есть технических средств по принудительной посадке этих дронов или организации помех их работе, что приводит к поломкам», — сказал Старовойт.

Большая часть беспилотников, замеченных в небе над Курской областью, принадлежит физическим лицам. Все поступающие сведения о дронах отрабатывают различные ведомства, за минувшую неделю было зарегистрировано 83 подобных сообщения, уточнил глава региона.

Ранее Старовойт сообщал, что в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля. По его оценкам, ситуация на границе остается напряженной.

5 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района.