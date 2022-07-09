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Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом он написал в своем Telegram.

Как отметил Старовойт, ситуация на границе остается напряженной. «Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил он.

5 июля ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района. Позже губернатор сообщил, что украинские военные целенаправленно целились в храм и электроподстанцию.

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Марина Совина
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