Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом он написал в своем Telegram.

Как отметил Старовойт, ситуация на границе остается напряженной. «Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил он.

5 июля ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района. Позже губернатор сообщил, что украинские военные целенаправленно целились в храм и электроподстанцию.