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Появились подробности обстрела приграничных населенных пунктов Курской области

Курский губернатор Старовойт заявил, что ВСУ целенаправленно били по храму и подстанции

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обстрела приграничных территорий Курской области целенаправленно целились в храм и электроподстанцию. Такие подробности атаки раскрыл губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в село Попово-Лежачи, где находятся церковь и подстанция, прилетело более 20 минометных снарядов. В результате повреждены восемь домов, а также огороды, заборы и хозяйственные постройки.

Старовойт также рассказал о пвреждениях водонапорной башни, трансформатора и электросетей из-за украинской атаки. Специалисты уже начали восстанавливать водо- и электроснабжение, добавил он, подчеркнув, что в среду, 6 июля, в селе начнется ремонт пострадавших строений.

Утром во вторник, 5 июля, ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района. В первые часы после атаки Старовойт заявлял о сохраняющейся угрозе обстрелов со стороны Украины. Он также сообщал, что в результате никто не пострадал, в Попово-Лежачи, а также в Теткино жители лишились света.

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Анастасия Шейкина
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