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Курский губернатор заявил о сохраняющейся угрозе обстрелов со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил, что угроза обстрелов со стороны Украины сохраняется

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Угрозы обстрелов приграничных населенных пунктов в Курской области сохраняются. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Однако угроза обстрела еще не миновала, информация поступает в режиме реального времени», — написал Старовойт, подчеркнув, что будет держать жителей в курсе ситуации.

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По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. В населенных пунктах выбиты стекла, также есть повреждения на фасадах. В двух поселках нет света, добавил губернатор.

ВСУ обстреляли приграничные пункты Глушковского района рано утром во вторник, 5 июля. В частности, Украина нанесла артиллерийские удары по деревне Марково и поселку Теткино. На кадрах из обстрелянных населенных пунктов видно, что повреждены окна храма, также рядом со зданием есть воронка от попадания снаряда.

В Курской области до 8 июля действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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