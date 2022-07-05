Российский губернатор показал кадры из обстрелянных приграничных территорий

Курский губернатор Старовойт показал кадры последствий обстрела ВСУ приграничных пунктов

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных населенных пунктов в Курской области есть повреждения. Кадры с последствиями украинской атаки опубликовал губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На фотографиях из обстрелянных населенных пунктов видно, что повреждены окна храма, также рядом со зданием есть воронка от попадания снаряда. Помимо этого, окна выбиты и в других зданиях.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

ВСУ обстреляли приграничные пункты Глушковского района рано утром во вторник, 5 июля. В частности, Украина нанесла артиллерийские удары по деревне Марково и поселку Теткино. Старовойт не привел информацию о пострадавших при обстреле.

В Курской области до 8 июля действует высокий уровень террористической опасности. Губернатор российского региона призвал жителей быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных людях и предметах. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.