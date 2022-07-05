Курский губернатор рассказал о ситуации в обстрелянных ВСУ населенных пунктах

Курский губернатор заявил, что из-за обстрела ВСУ никто не пострадал, повреждены дома

В результате обстрела приграничных населенных пунктов в Курской области никто не пострадал. О ситуации на атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территориях рассказал губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Попово-Лежачи повреждены некоторые дома — в них выбиты стекла, также пострадали фасады. В Попово-Лежачи, а также в Теткино жители лишились света — власти занимаются решением этой проблемы, рассказал Старовойт.

Помимо этого, губернатор заявил о сохраняющейся угрозе обстрелов. Он подчеркнул, что будет держать жителей в курсе ситуации.

Старовойт заявил об артиллерийских обстрелах Глушковского района со стороны Украины утром во вторник, 5 июля. Тогда губернатор сообщил об атаке по деревне Марково и поселку Теткино.

Из-за близости с территорией Украины в Курской области введен высокий уровень террористической опасности — он действует до 8 июля. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.