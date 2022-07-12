Число пострадавших в результате удара по Новой Каховке возросло

Глава ВГА Каховского района Леонтьев: число пострадавших в Новой Каховке возросло до 70

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке возросло до 70. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Ранены мирные жители, есть потери среди мирных жителей — погибшие люди. Пострадало более 70 человек — только те, которые обратились за медицинской помощью», — сказал он. При этом Леонтьев отметил, что в городе сильно пострадала инфраструктура, наблюдаются крайне сильные разрушения зданий и сооружений.

Глава ВГА Каховского района также сообщил, что после удара по Новой Каховке из-под завалов на дачах извлекли шесть детей, семь человек числятся пропавшими без вести. Он уточнил, что операции по спасению и поиску пострадавших продолжаются.

Ранее Леонтьев заявил, что ответственные за удар по Новой Каховке являются военными преступниками и должны пойти под суд.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку в ночь на 12 июля. В результате сотни квартир были уничтожены, 7 человек погибли, 70 — ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. В результате атаки загорелся и сдетонировал склад с селитрой, в домах в радиусе 2 километров вылетели стекла.