Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Число пострадавших в результате удара по Новой Каховке возросло

Глава ВГА Каховского района Леонтьев: число пострадавших в Новой Каховке возросло до 70
Владимир Леонтьев

Владимир Леонтьев. Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке возросло до 70. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Ранены мирные жители, есть потери среди мирных жителей — погибшие люди. Пострадало более 70 человек — только те, которые обратились за медицинской помощью», — сказал он. При этом Леонтьев отметил, что в городе сильно пострадала инфраструктура, наблюдаются крайне сильные разрушения зданий и сооружений.

Глава ВГА Каховского района также сообщил, что после удара по Новой Каховке из-под завалов на дачах извлекли шесть детей, семь человек числятся пропавшими без вести. Он уточнил, что операции по спасению и поиску пострадавших продолжаются.

Ранее Леонтьев заявил, что ответственные за удар по Новой Каховке являются военными преступниками и должны пойти под суд.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку в ночь на 12 июля. В результате сотни квартир были уничтожены, 7 человек погибли, 70 — ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. В результате атаки загорелся и сдетонировал склад с селитрой, в домах в радиусе 2 километров вылетели стекла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Курсы доллара и евро сравнялись
Сексологи разрешили иногда ненавидеть партнера
Агент Вагнера Лава оценил шансы бразильца вернуться в ЦСКА
Американский Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара
Пивовары предупредили о снижении производства на 30 процентов из-за маркировки
Москвича и десятерых его сообщников осудят за продажу наркотиков в даркнете
Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео
В Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть
Биолог назвала сроки новой вспышки COVID-19 в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.