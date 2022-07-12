Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Уголовники пойдут под суд за расправу над знакомым из-за обидных слов

В Якутии сброшенный в овраг россиянин умер от холода после избиения уголовниками
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия. Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

В Республике Саха (Якутия) три российских уголовника пойдут под суд за жестокую расправу в лесу над своим знакомым. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, трое мужчин в возрасте 29, 32 и 51 года в марте 2021 года похитили свою жертву из-за обидных для судимых людей слов и затолкали его в багажник автомобиля. Похищенного вывезли в лес и там сильно избили, причинив повреждения средней тяжести. Затем уголовники сбросили свою жертву на дно оврага, где он, не имея возможности выбраться и теплой одежды, замерз насмерть.

«Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако слаженная работа сотрудников уголовного розыска республиканского МВД и Следственного комитета России по республике по установлению личностей обвиняемых принесла закономерный результат. 18 мая 2021 года они были задержаны и помещены под стражу», — рассказала Надежда Дворецкая.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 12 июля сообщалось ,что в Алтайском крае задержан ранее судимый 53-летний российский уголовник, подозреваемый в разбое.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Смертельное столкновение катера с тюбингом в российском регионе сняли на видео
В Госдуме отреагировали на удар HIMARS по Новой Каховке
Пьяные москвичи устроили стрельбу с балкона в центре Москвы
В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений
Бывший партнер Сороса предсказал миру беспросветные проблемы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента
Блогерша раскрыла «сводящий с ума» мужчин цвет лака на ногтях у девушек
У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы
Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.