Уголовники пойдут под суд за расправу над знакомым из-за обидных слов

В Якутии сброшенный в овраг россиянин умер от холода после избиения уголовниками

В Республике Саха (Якутия) три российских уголовника пойдут под суд за жестокую расправу в лесу над своим знакомым. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, трое мужчин в возрасте 29, 32 и 51 года в марте 2021 года похитили свою жертву из-за обидных для судимых людей слов и затолкали его в багажник автомобиля. Похищенного вывезли в лес и там сильно избили, причинив повреждения средней тяжести. Затем уголовники сбросили свою жертву на дно оврага, где он, не имея возможности выбраться и теплой одежды, замерз насмерть.

«Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако слаженная работа сотрудников уголовного розыска республиканского МВД и Следственного комитета России по республике по установлению личностей обвиняемых принесла закономерный результат. 18 мая 2021 года они были задержаны и помещены под стражу», — рассказала Надежда Дворецкая.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 12 июля сообщалось ,что в Алтайском крае задержан ранее судимый 53-летний российский уголовник, подозреваемый в разбое.