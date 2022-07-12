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Россиянин на «Газели» насмерть задавил полуторагодовалого сына

Пьяный житель Новосибирска на «Газели» насмерть задавил полуторагодовалого сына

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пьяный житель Новосибирска на «Газели» в Октябрьском районе насмерть задавил полуторагодовалого сына. Об этом сообщается на портале NGS.RU.

По данным следствия, все произошло вечером 10 июля на территории частного двухквартирного дома на улице Рябиновой. Россиянин перегонял с места на место грузовую машину. В это время по территории бегал его сын.

Житель Новосибирска сдавал задним ходом, не заметил ребенка и наехал на него. От полученных травм мальчик скончался на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека (часть 3 статья 264 УК России).

В скором времени жителю Новосибирска предъявят обвинение. Кроме того, следователи рассмотрят вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Михайловского района Приморья на экскаваторе насмерть задавил трехлетнего сына. Следователи уже опросили свидетелей и назначили проведение экспертиз.

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Анна Щербакова
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