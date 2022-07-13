«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Пекин

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июля начнет летать в Пекин из Москвы один раз в неделю

Российский перевозчик «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных рейсов в столицу Китая. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Со среды, 20 июля, «Аэрофлот» начнет летать по маршруту Москва — Пекин — Москва на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Отправление из Шереметьево назначено по средам в 12:40, обратный рейс из аэропорта Пекин-Шоуду — по четвергам в 02:45 по местному времени. Отмечается, что билеты уже доступны для покупки на сайте перевозчика.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что с 22 июля компания начинает осуществлять регулярные полеты еще в один китайский город — Чэнду. Вылеты назначены по пятницам, один раз в неделю.

12 июля также стало известно, что китайский авиаперевозчик Hainan Airlines начал совершать полеты из Москвы в Пекин. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по вторникам. Общее время в пути составит около восьми с половиной часов.