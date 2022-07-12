Еще одна авиакомпания возобновила полеты из России в Китай

Авиакомпания Hainan Airlines с 12 июля начала летать в Пекин из Москвы один раз в неделю

Еще одна международная авиакомпания, Hainan Airlines, начала летать из России в Китай после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, со вторника, 12 июля, перевозчик возобновил регулярные рейсы по маршруту Пекин — Москва — Пекин на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам. Отправление из аэропорта Шоуду назначено на 15:40 по местному времени (10:40 мск), обратный рейс из Шереметьево — на 20:55 мск. Общее время в пути составит около 8,5 часа.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что возобновление полетов вновь «выстроит воздушный мост для дружественных обменов между Китаем и Россией» и обеспечит высококачественные перелеты для пассажиров обеих стран.

Ранее сообщалось, что отечественный перевозчик «Аэрофлот» с 22 июля начнет выполнять регулярные рейсы в китайский город Чэнду на воздушных судах Airbus A330. Полеты будут выполняться из столичного аэропорта Шереметьево один раз в неделю, по пятницам.