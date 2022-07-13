В России создали шлем для спасателей с дополненной реальностью

ТАСС: «Ростех» создал концепт шлема для спасателей с дополненной реальностью

Входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Радиоэлектронные технологии» создал прототип шлема для спасателей с поддержкой технологий дополненной реальности. Об этом сообщает ТАСС.

Разработанная в России система состоит из мобильного рабочего места, квадрокоптера и устройства оператора. Шлем получил название «Умные руки». «Новинка представляет собой объединенные в систему интерактивные шлемы, способные получать картинку с квадрокоптера и поддерживать связь с центром управления», — отметили в компании.

Мобильное рабочее место агрегирует информацию об окружающей обстановке. Также оно помогает сотрудникам обмениваться аудио- и видеоинформацией, графическими и тепловизионными данными, схемами и технической документацией. Встроенный тепловизор может быть полезен при поиске людей под завалами. Система может управлять командами до 20 человек.

«Шлем "Умные руки" будет очень полезен во время аварийно-спасательных или монтажных работ, при ликвидации последствий ЧС, выявлении и устранении любого рода техногенных повреждений», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Ранее стало известно, что специалисты НИИ телевидения (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработали систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников. В состав системы входит камерная установка, блок управления и обработки информации, а также глубоководные светодиодные светильники в герметичных корпусах.