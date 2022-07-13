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В России разработали систему видеофиксации для подводных беспилотников

НИИ телевидения разработал глубоководную систему видеофиксации для подводных беспилотников

Фото: «Росэлектроника»

Специалисты НИИ телевидения (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработали систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«Система может быть установлена на любых подводных аппаратах, в том числе беспилотных. Сейчас проводятся госиспытания оборудования в составе автономного необитаемого подводного аппарата "Риф". Также комплекс установлен на буксировщике для водолазов "Фактор". Он помогает увеличить полезное время пребывания под водой, а собранная информация позволяет оперативно принимать решения на месте событий», — приводит пресс-служба слова генерального директора НИИ телевидения Алексея Семенова.

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В состав системы входит камерная установка, блок управления и обработки информации, а также глубоководные светодиодные светильники в герметичных корпусах. Отмечается, что камера может работать на глубине до одной тысячи метров. Устройство адаптируется к прозрачности воды и скорости хода аппарата.

В июне советник гендиректора Научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» Владислав Занин сообщил, что подводный беспилотник-планер для МЧС России будет готов к серийному производству через три-четыре года.

В апреле стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) США планируют закрыть программу разработки подводных беспилотников.

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