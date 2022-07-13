Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить

ТАСС: серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» могут увеличить на две субмарины каждую

Серии атомных подводных лодок могут быть «Борей» и «Ясень» могут быть расширены на две субмарины каждая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Дополнительно к 10 ракетоносцам проекта "Борей/Борей-А" и к девяти ударным АПЛ проекта "Ясень/Ясень-М" могут быть построены как минимум по две лодки каждого проекта», — указал эксперт.

Собеседник агентства допустил, что закладка некоторых из них может быть выполнена в этом году на предприятии «Севмаш».

В июне источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

Ранее обозреватель Дмитрий Литовкин заявил, что российскому бюджету одна атомная подводная лодка проекта «Борей» обходится в 23 миллиарда рублей, тогда как субмарина проекта «Ясень» — более чем в 200 миллиардов. «Не мудрено, что лодки проекта 885 одни из самых секретных в российском флоте», — пишет автор.