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Зафиксирован избыток полупроводников

Reuters: глобальная нехватка чипов обернулась переизбытком

Фото: Stephen Nellis / Reuters

Предприятия по производству полупроводников выпустили слишком большое количество чипов. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты зафиксировали переизбыток товара на глобальном рынке полупроводников. По словам специалистов, кризис цепочки поставок, вызванный глобальной пандемией, сперва лишил производителей техники оборудования, а затем вынудил выпустить большее количество чипов. Однако из-за высокой инфляции, карантина в Китае и ситуации на Украине потребительские расходы снизились.

Авторы полагают, что в этой связи потребители стали реже покупать различное оборудование — в первую очередь, смартфоны и компьютеры. «Нехватка чипов обернулась избытком в некоторых секторах, что застало рынок врасплох», — отметили специалисты. Так, производитель чипов памяти Micron Technology уже заявил, что сократит выпуск оборудования.

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Экономист TechInsights Дэн Хатчесон сравнил кризис перепроизводства с панической закупкой туалетной бумаги население во время кризиса. «Накопление — признак того, что производители считают это важным, пока однажды они не посмотрят и не скажут: "Зачем нам все эти запасы?"», — заметил специалист.

Аналитики отметили, что не все сектора рынка и производители пострадали одинаково. Так, TSMC и Apple продолжают увеличивать производство, так как спрос устройства американского бренда остается стабильно высоким.

Ранее исследователи Counterpoint выяснили, что глобальные поставки процессоров для смартфонов упали в первом квартале 2022 года. В качестве причин аналитики назвали сезонность, снижение спроса в Китае, избыточные поставки процессоров в четвертом квартале 2021 года.

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Андрей Ставицкий
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