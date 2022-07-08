Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Поставки чипов для смартфонов упали

Counterpoint: производство чипов снизилось на пять процентов в первом квартале 2022 года

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Глобальные поставки процессоров для смартфонов упали в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа ссылаются на исследование Counterpoint, согласно которому поставки полупроводникового оборудования для смартфонов снизились на пять процентов в первом квартале 2022 года. В качестве причин такого снижения специалисты назвали сезонность, снижение спроса в Китае, избыточные поставки процессоров в четвертом квартале 2021 года.

Отмечается, что производители процессоров стали выпускать больше полупроводников с поддержкой 5G. Из-за того, что подобное оборудование дороже, выручка компаний за указанный период увеличилась на 23 процента.

Лидером на рынке процессоров для смартфонов осталась тайваньская компания TSMC. Ей принадлежит доля 69,9 процента. На второй позиции оказалась Samsung Foundry, которая получила долю 30 процентов.

Старший аналитик-исследователь Парв Шарма объяснил, почему на рынке полупроводников сложилась дуополия. По его словам, производство чипов является чрезвычайно сложным процессом, что требует многомиллиардных инвестиций.

В начале июля источники Bloomberg рассказали, что партнеры Apple повысят цены на компоненты для производства смартфонов. Скорее всего, чипы для телефонов Apple подорожают, что скажется на цене iPhone.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила «в ближайшие дни» принять меры из-за транзита в Калининград
Членам ОПГ вместе с полковником МВД России дали от трех до 24 лет колонии
Блогерша рассказала об удалении из зала суда из-за «неприличного» наряда
Тарасова оценила мнение о пользе отстранения российских фигуристов от турниров
Со старческим слабоумием посоветовали бороться танцами
Число уязвимых перед дефолтом стран мира удвоилось
Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Поставки чипов для смартфонов упали
Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.