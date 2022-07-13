В России оценили безопасность отдыха в Крыму

Ростуризм: жизни и здоровью туристов в Крыму ничто не угрожает

Жизни и здоровью туристов, приехавших в Крым, ничто не угрожает. Так оценила безопасность отдыха на полуострове глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время на курорте отдыхают ее родители и сестра. «Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность», — пояснила Догузова во время рабочей поездки в Крым.

Она добавила, что через некоторое время она присоединится к семье на несколько дней. Отмечается, что во время визита на полуостров глава ведомства посетила множество туристических объектов.

В Ростуризме пояснили, что в некоторых отелях загруженность снизилась, однако не более чем 10-15 процентов.

Ранее стало известно, что компания «Гранд Сервис Экспресс» назначит еще один дополнительный поезд в Крым в период с 4 июля по 1 октября. Состав должен курсировать через день.