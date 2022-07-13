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Назван повлиявший на подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом» игрок

Капитан «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби повлиял на подписание Малкиным нового контракта
Сидни Кросби

Сидни Кросби. Фото: Brad Penner-USA TODAY Sports / Reuters

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби повлиял на подписание российским форвардом Евгением Малкиным нового контракта с командой. Его имя в этом контексте в Twitter назвал журналист The Athletic Джош Йохе.

Журналист написал, что Кросби сыграл большую роль в том, чтобы стороны сумели продолжить диалог. Также отмечается, что после 11 июля Малкин и «Питтсбург» были готовы приостановить переговоры.

Ранее в среду, 13 июля, стало известно, что российский форвард подписал с «Питтсбургом» новый четырехлетний контракт. Договор заключен на сумму 24,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя годовая зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов (около 360 миллионов рублей).

35-летний Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником магнитогорского «Металлурга».

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