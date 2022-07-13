Назван повлиявший на подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом» игрок

Капитан «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби повлиял на подписание Малкиным нового контракта

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби повлиял на подписание российским форвардом Евгением Малкиным нового контракта с командой. Его имя в этом контексте в Twitter назвал журналист The Athletic Джош Йохе.

Журналист написал, что Кросби сыграл большую роль в том, чтобы стороны сумели продолжить диалог. Также отмечается, что после 11 июля Малкин и «Питтсбург» были готовы приостановить переговоры.

Ранее в среду, 13 июля, стало известно, что российский форвард подписал с «Питтсбургом» новый четырехлетний контракт. Договор заключен на сумму 24,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя годовая зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов (около 360 миллионов рублей).

35-летний Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником магнитогорского «Металлурга».