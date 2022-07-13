Knight Frank: спрос на аренду элитных квартир в Москве сократился вдвое

В первом полугодии 2022 года москвичи резко расхотели снимать элитные квартиры — в этом сегменте было заключено вдвое меньше сделок, чем в аналогичный период годом ранее. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Knight Frank в своем исследовании, пишет РБК.

Речь идет о квартирах и апартаментах с арендными ставками от 150 тысяч рублей в месяц. По данным специалистов, в первые шесть месяцев 2022-го запросов о съемном элитном жилье поступило на 40 процентов меньше, чем за тот же срок 2021-го — реальное число сделок оказалось еще ниже.

«Объем сделок по причине оттока части потенциальных арендаторов оказался вдвое ниже прошлогодних показателей (минус 50 процентов по сравнению с первым полугодием 2021 года)», — пояснили в Knight Frank. Однако аналитики ожидают, что в третьем квартале активность в сегменте повысится — это будет связано с сезонностью и постепенным возвращением российских граждан в страну.

Специалисты отметили, что предложение элитных квартир для арендаторов в Москве заметно выросло. По итогам первого полугодия ассортимент увеличился на 39 процентов и приблизился к значениям 2021-го. Больше всего дорогих квартир, по оценкам Knight Frank, предлагается для аренды в локациях Тверская — Кремль (22 процента), Арбат (17 процентов), а также в Пресненском районе за пределами Садового кольца (10 процентов).

Одновременно с падением спроса снизилась и стоимость аренды таких объектов — в Москве съемные элитные квартиры подешевели в среднем на 7 процентов. «Традиционно самые дорогие квартиры представлены в районе Остоженки — арендовать здесь недвижимость можно в среднем за 760 тысяч рублей в месяц, а в соседних районах Хамовники и Арбат ставка предложения фиксируется на уровне 600 тысяч рублей и 500 тысяч рублей в месяц соответственно», — рассказал региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Ранее стало известно, что средняя площадь элитных квартир в России в 2021 году выросла на 14 процентов, до 147 квадратных метров. Площадь проектов, заявленных на первое полугодие 2022 года, оказалась больше на 33 процента — значение достигло 171 квадратного метра.