Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Производство нового iPhone отстало от графика

Инсайдер Росс Янг: производство iPhone 14 Max задержалось из-за проблем с поставками

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Apple может поставить на рынок один из новых смартфонов позже, чем было запланировано ранее. Об этом в своем Twitter заявил аналитик Росс Янг.

По информации Янга, производство iPhone 14 Max отстало от графика. Ожидается, что iPhone 14 Max окажется новым доступным смартфоном с 6,7-дюймовым экраном. Росс Янг заявил, что поставки передних панелей для устройства оказались сорваны из-за проблем на производстве. В этой связи появление аппарата в продаже может задержаться .

Инсайдер объяснил, что iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max — флагманский смартфон серии — получат одинаковый размер экрана, но сами панели будут разными. Это связано с тем, что в iPhone 14 Max не будет иметь поддержки ProMotion — адаптивной частоты обновления. Данная опция останется эксклюзивной для моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Также Росс Янг отметил, что Apple будет делать ставку на более дорогие смартфоны. Так, запланированные объемы поставок iPhone 14 Pro Max более чем в три раза превышают объемы поставок iPhone 14 Max.

Ранее инсайдеры выяснили, что Apple может представить новые флагманские смартфоны 13 сентября. 23 сентября телефоны серии iPhone 14 должны поступить в широкую продажу.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах
Российскому подростку дали шесть лет колонии за убийство 14-летней девушки
Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН
52-летняя Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты
В ЛНР сообщили о заходе союзных сил на окраины Соледара
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Польша смогла почти полностью заполнить газохранилища
Москвичей вновь предупредили о непогоде
Бочку редкого виски продали за миллиард рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.