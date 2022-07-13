Производство нового iPhone отстало от графика

Инсайдер Росс Янг: производство iPhone 14 Max задержалось из-за проблем с поставками

Apple может поставить на рынок один из новых смартфонов позже, чем было запланировано ранее. Об этом в своем Twitter заявил аналитик Росс Янг.

По информации Янга, производство iPhone 14 Max отстало от графика. Ожидается, что iPhone 14 Max окажется новым доступным смартфоном с 6,7-дюймовым экраном. Росс Янг заявил, что поставки передних панелей для устройства оказались сорваны из-за проблем на производстве. В этой связи появление аппарата в продаже может задержаться .

Инсайдер объяснил, что iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max — флагманский смартфон серии — получат одинаковый размер экрана, но сами панели будут разными. Это связано с тем, что в iPhone 14 Max не будет иметь поддержки ProMotion — адаптивной частоты обновления. Данная опция останется эксклюзивной для моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Также Росс Янг отметил, что Apple будет делать ставку на более дорогие смартфоны. Так, запланированные объемы поставок iPhone 14 Pro Max более чем в три раза превышают объемы поставок iPhone 14 Max.

Ранее инсайдеры выяснили, что Apple может представить новые флагманские смартфоны 13 сентября. 23 сентября телефоны серии iPhone 14 должны поступить в широкую продажу.