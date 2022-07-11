Раскрыта дата выхода iPhone 14

PhoneArena: Apple представит новые iPhone 13 сентября

Apple может представить новые флагманские смартфоны 13 сентября. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа ссылаются на отчет авторитетного инсайдера под ником ihacktu. Согласно раскрытому сообщению, дата выхода смартфонов серии iPhone 14 придется на середину первого осеннего месяца — 13 сентября. Предзаказы на устройства откроются либо сразу после анонса, либо 16 сентября. 23 сентября девайсы Apple поступят в широкую продажу.

По мнению авторов издания, прогноз ihacktu может быть верным. Apple могла бы показать новые устройства 5 или 6 сентября, однако в это время в США будут отмечать День труда. Специалисты отметили, что сроки выхода iPhone 14 могут быть сдвинуты, так как Apple — как и другие производители смартфонов — зависит от своих поставщиков. «В наше время мы всегда сталкиваемся с возможностью задержек, когда речь идет о цепочке поставок», — подчеркнули журналисты.

Согласно прогнозу медиа, в сентябре Apple покажет четыре смартфона. В линейке окажутся 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus (или iPhone 14 Max), 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. Смартфоны серии iPhone 13 были анонсированы 14 сентября 2021 года.

В конце июня источники South China Morning Post сообщили, что Apple запустила производство iPhone 14. Крупнейший поставщик компании в Китае — Foxconn — в этой связи объявил о найме дополнительных сотрудников.