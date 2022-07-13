Apple прекратила сотрудничество с бывшим главным дизайнером

NYT: Apple окончательно прекратила сотрудничество с главным дизайнером Джонни Айвом

Бывший ведущий дизайнер Apple Джонни Айв, с 2019 года работавший с компанией в качестве консультанта, прекратил сотрудничество с фирмой. Об этом сообщает The New York Times.

Об окончательном прекращения трудовых отношений с Айвом сообщили два источника NYT в компании. В последние недели Apple должна была заключить с дизайнером новый контракт, однако стороны решили не продлевать его. Пресс-секретарь Джонни Айва и Apple отказались комментировать произошедшее.

Когда Айв покинул Apple в 2019 году, где он занимал должность главного дизайнера с 1992 года, специалист основал собственную фирму LoveFrom и продолжал консультировать американского IT-гиганта. Уточняется, что корпорация Тима Кука подписала с LoveFrom соглашение стоимостью более 100 миллионов долларов, стороны рассчитывали на долгосрочное сотрудничество.

По словам источников, уйти из Apple в 2019 году Айва сподвигло, в том числе, несогласие с Тимом Куком по многим вопросам. Также заключенный после ухода из корпорации контракт не позволял LoveFrom сотрудничать с определенными компаниями, если Apple была против.

Директор по дизайну Apple Джони Айв официально покинул компанию в ноябре 2019 года. После новости об уходе Айва капитализация Apple сократилась на 9 миллиардов долларов.