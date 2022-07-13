Минобороны доложило об уничтожении взвода РСЗО «Ураган» в ДНР

МО РФ доложило об уничтожении украинского взвода РСЗО «Ураган» в селе Константиновка ДНР

Российским военным за минувшие сутки удалось уничтожить украинский взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» на огневых позициях в районе села Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом доложил журналистам в среду, 13 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в 123-х районах удалось уничтожить боевую технику противника.

Российские истребители сбили в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах Новоукраинки и Барвенково, а также один — МиГ-29 в районе Баштанки, уточнил Конашенков.

Накануне Минобороны России отчиталось о перехвате 12 снарядов украинских РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР), Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.