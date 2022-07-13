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Украина исключила территориальные уступки России

Глава МИД Украины Кулеба исключил территориальные уступки России ради мирного соглашения

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил вероятность территориальных уступок России ради заключения мирного соглашения. Его слова приводит Reuters.

По словам главы МИД, цель Киева — «освободить территории, восстановить территориальную целостность и полный суверенитет на востоке и юге Украины». Он также указал, что между Москвой и Киевом сейчас не ведутся мирные переговоры «из-за позиции России и ее продолжающейся агрессии».

Ранее 13 июля Дмитрий Кулеба заявил, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна. По словам министра, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

В конце июня бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил о желании Европейского союза заставить Киев пойти на территориальные уступки.

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Антон Похиляк
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