Украина исключила территориальные уступки России

Глава МИД Украины Кулеба исключил территориальные уступки России ради мирного соглашения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил вероятность территориальных уступок России ради заключения мирного соглашения. Его слова приводит Reuters.

По словам главы МИД, цель Киева — «освободить территории, восстановить территориальную целостность и полный суверенитет на востоке и юге Украины». Он также указал, что между Москвой и Киевом сейчас не ведутся мирные переговоры «из-за позиции России и ее продолжающейся агрессии».

Ранее 13 июля Дмитрий Кулеба заявил, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна. По словам министра, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

В конце июня бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил о желании Европейского союза заставить Киев пойти на территориальные уступки.