На Украине заявили о желании ЕС заставить Киев пойти на территориальные уступки

Экс-дипломат Ищенко заявил о желании ЕС заставить Украину пойти на территориальные уступки

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил о желании Европейского союза (ЕС) заставить Киев пойти на территориальные уступки. Об этом он написал в своей статье для «Украина.ру».

По его словам, европейские лидеры хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой. Он отметил, что саммит G7 показал раскол на «ЕС и всех остальных» по ситуации на Украине.

«Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий», — отметил Ищенко.

Экс-дипломат добавил, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине замечают предупреждения Москвы о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений. «Столкнувшись с очевидной угрозой разрушения своих экономик уже в текущем году, европейцы желают любой ценой найти с Россией некий компромисс и принудить Украину заключить мир, даже ценой потери значительных территорий», — написал он.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут принуждать Украину идти на территориальные уступки России. «Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», — подчеркнул представитель Белого дома.