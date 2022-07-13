Кулеба заявил о намерении ВСУ отбить все утраченные земли

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ВСУ намерены вернуть юг и восток страны

Вооруженные силы Украины (ВСУ), начиная контрнаступление, намерены отбить у российской армии все утраченные регионы востока и юга страны. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

По словам министра, возвращение «полного суверенитета» над всеми потерянными территориями — главная цель Киева.

Он подчеркнул, что сейчас Украина не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании, но намерена продолжать боевые действия. Любые территориальные уступки в пользу Москвы Кулеба исключил.

Ранее 13 июля Дмитрий Кулеба заявил, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна. По словам министра, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

При этом в конце июня бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко сообщил о желании Европейского союза заставить Киев пойти на территориальные уступки.