Вероятность затягивания Литвой решения по транзиту в Калининград оценили

Политолог Романова: Литва будет затягивать подписание документа по транзиту в Калининград

Несмотря на поиск компромиссных решений, Брюссель поддерживает Литву в блокировке транзита в Калининград. Однако в это же время Евросоюз понимает, что последствия от такой эскалации могут быть серьезными. Поэтому ЕС и пытается найти решение вопроса и договориться как с Москвой, так и с Вильнюсом, рассказала доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность затягивания подписания договора со стороны Литвы.

Предложение Брюсселя

Стало известно, что Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России. При этом отмечается, что уже «‎несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом». Сейчас вопрос на рассмотрении у литовской стороны.

Думаю, что Литва будет затягивать подписание Татьяна Романова политолог

«В конечном счете Европейский союз продавит Литву. События будут развиваться примерно так же, как с турбиной "Газпрома" из Канады: будут послабления, но в то же самое время примут новые ограничения. Евросоюз пойдет навстречу Литве в смысле жесткости седьмого пакета», — считает Романова.

10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возвращение Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По информации Reuters, после этого Берлин передаст турбину «Газпрому».

Евросоюз и Литва

Политолог объяснила, что, несмотря на поиск компромиссов, Евросоюз остается на стороне Литвы в вопросе блокировки транзита в Калининград.

«Брюссель заявил, что Литва трактовала нормы текущего законодательства верно: у нее есть право отстаивать свою точку зрения на то, как будет контролироваться транзит. Поэтому нужно будет договориться с Литвой, но это должна быть внутренняя договоренность Евросоюза. ЕС понимает, что это эскалация, которая ему не нужна», — сказала доцент СПбГУ.

В то же самое время понятно, что Евросоюз пытается занять более компромиссную позицию и напоминает Литве, что пакеты санкций не предполагали проблемы с транзитом между территориями России, заявила политолог.

«Европейский союз готов пойти в данном случае даже не навстречу России, а на прояснение технических условий с тем, чтобы пакет звучал так, как он планировался. Но также ЕС не будет для России демонстрировать отсутствие единства», — считает она.

Тут скорее будут акцентировать внимание на поддержке Литвы и на единстве Европейского союза Татьяна Романова политолог

Романова напомнила, что соглашение, на которое ссылается российская сторона, является трехсторонним. По этой причине вопрос транзита в Калининград довольно сложный, добавила политолог.

«Соглашение предполагает Литву, Европейский союз и Россию. Естественно, если одна из сторон против, то все соглашение немного подвешивается», — отметила доцент СПбГУ.

Причины блокировок Литвой транзита

Решение Литвы по блокировке транзита в Калининград носит не экономический прагматизм, а подчеркивает последовательность Литвы в ее политических взглядах, считает Романова.

Литва выступает не против Брюсселя, Литва выступает против России Татьяна Романова политолог

«Известно, что Литва — это одна из наиболее критично настроенных в отношении России стран. Кроме того, с прагматической точки зрения, естественно, для Литвы проще все запретить, нежели избирательно контролировать — действительно ли это нужно для транзита. Потому что понятно, что Литве нужно будет все проверять и подсчитывать, не превышает ли объемы транзита того, что было до 24 февраля текущего года. Я думаю, что тут синтез двух подходов, которые обуславливают позицию Литвы», — заключила она.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Также стало известно, что в апреле у российских железнодорожных операторов уже возникали проблемы с проездом через европейские страны. Тогда в Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград. Кроме того, сообщалось об увеличении случаев вандализма в отношении составов, направляющихся в российский регион.