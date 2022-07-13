Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вероятность затягивания Литвой решения по транзиту в Калининград оценили

Политолог Романова: Литва будет затягивать подписание документа по транзиту в Калининград

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Несмотря на поиск компромиссных решений, Брюссель поддерживает Литву в блокировке транзита в Калининград. Однако в это же время Евросоюз понимает, что последствия от такой эскалации могут быть серьезными. Поэтому ЕС и пытается найти решение вопроса и договориться как с Москвой, так и с Вильнюсом, рассказала доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность затягивания подписания договора со стороны Литвы.

Предложение Брюсселя

Стало известно, что Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России. При этом отмечается, что уже «‎несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом». Сейчас вопрос на рассмотрении у литовской стороны.

Думаю, что Литва будет затягивать подписание

Татьяна Романоваполитолог

«В конечном счете Европейский союз продавит Литву. События будут развиваться примерно так же, как с турбиной "Газпрома" из Канады: будут послабления, но в то же самое время примут новые ограничения. Евросоюз пойдет навстречу Литве в смысле жесткости седьмого пакета», — считает Романова.

10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возвращение Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По информации Reuters, после этого Берлин передаст турбину «Газпрому».

Евросоюз и Литва

Политолог объяснила, что, несмотря на поиск компромиссов, Евросоюз остается на стороне Литвы в вопросе блокировки транзита в Калининград.

«Брюссель заявил, что Литва трактовала нормы текущего законодательства верно: у нее есть право отстаивать свою точку зрения на то, как будет контролироваться транзит. Поэтому нужно будет договориться с Литвой, но это должна быть внутренняя договоренность Евросоюза. ЕС понимает, что это эскалация, которая ему не нужна», — сказала доцент СПбГУ.

В то же самое время понятно, что Евросоюз пытается занять более компромиссную позицию и напоминает Литве, что пакеты санкций не предполагали проблемы с транзитом между территориями России, заявила политолог.

«Европейский союз готов пойти в данном случае даже не навстречу России, а на прояснение технических условий с тем, чтобы пакет звучал так, как он планировался. Но также ЕС не будет для России демонстрировать отсутствие единства», — считает она.

Тут скорее будут акцентировать внимание на поддержке Литвы и на единстве Европейского союза

Татьяна Романоваполитолог

Романова напомнила, что соглашение, на которое ссылается российская сторона, является трехсторонним. По этой причине вопрос транзита в Калининград довольно сложный, добавила политолог.

«Соглашение предполагает Литву, Европейский союз и Россию. Естественно, если одна из сторон против, то все соглашение немного подвешивается», — отметила доцент СПбГУ.

Причины блокировок Литвой транзита

Решение Литвы по блокировке транзита в Калининград носит не экономический прагматизм, а подчеркивает последовательность Литвы в ее политических взглядах, считает Романова.

Литва выступает не против Брюсселя, Литва выступает против России

Татьяна Романоваполитолог

«Известно, что Литва — это одна из наиболее критично настроенных в отношении России стран. Кроме того, с прагматической точки зрения, естественно, для Литвы проще все запретить, нежели избирательно контролировать — действительно ли это нужно для транзита. Потому что понятно, что Литве нужно будет все проверять и подсчитывать, не превышает ли объемы транзита того, что было до 24 февраля текущего года. Я думаю, что тут синтез двух подходов, которые обуславливают позицию Литвы», — заключила она.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Также стало известно, что в апреле у российских железнодорожных операторов уже возникали проблемы с проездом через европейские страны. Тогда в Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград. Кроме того, сообщалось об увеличении случаев вандализма в отношении составов, направляющихся в российский регион.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полетах самолетов НАТО перед атакой на Новую Каховку
Ударная авианосная группа США вошла в Южно-Китайское море
Отпущенные россиянином сторожевые алабаи набросились на ребенка
Россиянам разрешат продавать овощи и фрукты с огородов в продуктовых сетях
Названы условия помилования осужденной россиянки Сапеги
Россиянин уговорил шестилетнюю девочку прислать ему интимное видео
Россиянам назвали идеальные для озеленения лоджии растения
Стюардесса из Москвы обокрала пассажира на сотни тысяч и попалась полиции
Названа страна с самым подорожавшим бензином
В Россию стали звать меньше мигрантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.