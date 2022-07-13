ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград

«Известия»: ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград

Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. Об этом «Известия» узнали от высокопоставленных источников с российской стороны.

По их данным, в начале июля Брюссель представил Москве черновик документа, чтобы разрешить транзит в Калининградскую область.

Нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков Европейский союз

Поясняется, что речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите. Собеседник газеты подчеркнул, что уже «‎несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом» ‎, сейчас вопрос на рассмотрении у литовской стороны.

Другой высокопоставленный источник газеты сообщил, что прописать калининградские исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который Евросоюз собирается принять в июле.

То есть это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании «Известия»

Издание отмечает, что пока со стороны ЕС или Литвы каких-либо сигналов о готовности снять санкции с транзита товаров в Калининградскую область не было. Более того, 11 июля вступил в силу запрет на ввоз бетона, древесины и спирта.

Запрет Литвы

Литва присоединилась к новым санкциям Евросоюза и прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита Антон Алиханов губернатор Калининградской области

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС). Там отметили, что через литовскую территорию в сторону Калининграда и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций

В апреле у российских железнодорожных операторов уже возникали проблемы с проездом через европейские страны. Тогда в Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград. Кроме того, сообщалось об увеличении случаев вандализма в отношении составов, направляющихся в российский регион.

Позиция России

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявлял, что ЕС не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой, в противном случае проблема уже была бы решена.

Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить... Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил Сергей Рябоконь временный поверенный в делах России в Литве

Дипломат предупредил, что в случае отказа Еврокомиссии решить вопрос транзита грузов в Калининград через территорию Литвы, Россия может предпринять ответные схожие меры против Евросоюза.

Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили... Так же можно всегда и с ними поступить Сергей Рябоконь временный поверенный в делах России в Литве

Он отметил, что через территорию России в Европу идут грузовые железнодорожные перевозки, и предложил сократить транзит грузов в ЕС.

Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений Сергей Рябоконь временный поверенный в делах России в Литве

Речь идет об автотранспортных компаниях, которые занимаются грузоперевозками, в том числе из России в Калининградскую область и обратно. По его словам, такое ограничение будет наиболее чувствительной экономической мерой для Литвы.