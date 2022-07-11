Российский дипломат допустил запрет на работу транспортных компаний Литвы

Рябоконь допустил, что Россия может запретить работу литовских транспортных компаний

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь допустил, что российская сторона может ввести запрет на работу литовских транспортных компаний. Об этом он заявил в эфире «Соловьев. Live», передает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что речь идет об автотранспортных компаниях, которые занимаются грузоперевозками, в том числе из России в Калининградскую область и обратно. По его словам, такое ограничение будет наиболее чувствительной экономической мерой для Литвы. «Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», — добавил он.

Рябоконь выразил мнение, что Евросоюз (ЕС) не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой и не задействует весь спектр инструментов и рычагов. В противном случае проблема уже была бы решена, добавил он.

Дипломат предложил принять меры и против ЕС

В случае, если Европейская комиссия (ЕК) откажется решить вопрос транзита грузов в Калининград через Литву, Россия может предпринять ответные схожие меры против самого ЕС. Рябоконь уточнил, что через российскую территорию в Европу идут грузовые железнодорожные перевозки.

Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили... Так же можно всегда и с ними поступить Сергей Рябоконь Временный поверенный в делах России в Литве

Дипломат предположил, что Литва может намерено затягивать переговоры с ЕС по транзиту до Нового года. По его словам, если бы Вильнюс получил «хорошее внушение» из ЕС, он бы «не дотянул до 10-го числа». «Почему Евросоюз не заставил их, не рекомендовал объявить мораторий?.. Они получили карт-бланш такой», — сказал он. Кроме того, власти Литвы давят на представителей бизнеса, чтобы настроить их против России.

При этом литовская сторона уже начала выдавать разовые разрешения по конкретным случаям. Однако он считает, что на это не стоит соглашаться, а необходимо требовать возвращения к положению дел до 18 июня.

Запрет транзита

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС). Там отметили, что через литовскую территорию в сторону Калининграда и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций. В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ЕК обещала решить вопрос с транзитом грузов в Калининград в скором времени. Москва рассчитывает на то, что ЕК и Литва примут «единственно правильное решение», которое обеспечит беспрепятственный транзит грузов в Калининградскую область, добавила она.