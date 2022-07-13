В ЛНР сообщили о пострадавших и разрушениях из-за обстрела Луганска

В МВД ЛНР сообщили о пострадавших и разрушениях после обстрела Луганска со стороны ВСУ

В пригороде Луганска есть пострадавшие и разрушения после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«К сожалению, есть пострадавшие, есть разрушения. <...> Комиссия будет создана, будет работать. Расследование я сам лично буду проводить, почему так произошло», — заявил Киселев.

По его словам, предотвратить большое число жертв и разрушений помогла работа систем ПВО, которые, по его словам, «сработали в последнюю секунду».

Обстрел Луганска произошел в ночь на 13 июля. По данным помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталия Киселева, все выпущенные ракеты были сбиты средствами ПВО, кроме одной, которая попала на территорию полигона с боеприпасами.