В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по полигону с боеприпасами

В МВД ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили ракеты по полигону с боеприпасами

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Луганска пришелся на полигон, где хранились боеприпасы. Об сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Наше ПВО отработало — сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. (...) Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра», — рассказал он.

В ночь на 13 июля украинские военные выпустили по Луганску девять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, присланной в качестве военной помощи США.

Как заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные ведут огонь по городам и селам в радиусе 120 километров от Артемовска, где и располагаются ракетные системы. Вместе с тем он сообщил, что системы противовоздушной обороны в республике сбивают 98 процентов ракет из РСЗО и ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее ВСУ нанесли удар системами HIMARS по Стаханову в ЛНР, в результате инцидента два человека погибли, ранения получили еще двое гражданских. Всего было выпущено шесть ракет, они повредили 11 жилых домов, здания детского сада и специализированной школы.