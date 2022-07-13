Раскрыто местонахождение бежавшего из страны президента Шри-Ланки

AFP: бежавший президент Шри-Ланки Раджапакса прибыл на Мальдивы

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, бежавший из страны на фоне экономического и политического кризисов, прибыл на Мальдивы. Такое местонахождение экс-главы страны называет Agency France Presse, пишет ТАСС.

По информации агентства, вылетевший из Коломбо самолет Ан-32, на борту которого находились экс-глава государства в сопровождении супруги и телохранителя, приземлился в аэропорту мальдивской столицы Мале. Затем, отмечает AFP, Раджапакса и его попутчики «в сопровождении полиции были доставлены в пункт назначения». Точное их местоположение пока неизвестно.

Ранее AFP сообщало, что 73-летний Раджапакса покинул страну на фоне массовых акций протеста. До этого стало известно, что он обязался уйти в отставку в среду, 13 июля. Временным главой государства станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. По оценкам премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, преодолеть кризис удастся не ранее, чем через три года.