Уходящий в отставку президент Шри-Ланки покинул страну

AFP: уходящий в отставку президент Шри-Ланки Раджапакса покинул страну на фоне протестов

Уходящий в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на фоне массовых акций протеста. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает France Press Agency (FPA) со ссылкой на официальных лиц, передает ТАСС.

По данным собеседников агентства, 73-летний Раджапакса, его жена и телохранитель вылетели их страны — они были среди четырех пассажиров на борту самолета Ан-32, который направился на Мальдивы.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обязался уйти в отставку в среду, 13 июля. Временным главой государства станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. На этой неделе демонстранты захватили президентский дворец и резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, причем последнее здание они подожгли.

Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. Викрамасингхе отмечал, что полностью преодолеть кризис удастся не ранее, чем через три года.