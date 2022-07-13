Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Уходящий в отставку президент Шри-Ланки покинул страну

AFP: уходящий в отставку президент Шри-Ланки Раджапакса покинул страну на фоне протестов

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Уходящий в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на фоне массовых акций протеста. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает France Press Agency (FPA) со ссылкой на официальных лиц, передает ТАСС.

По данным собеседников агентства, 73-летний Раджапакса, его жена и телохранитель вылетели их страны — они были среди четырех пассажиров на борту самолета Ан-32, который направился на Мальдивы.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обязался уйти в отставку в среду, 13 июля. Временным главой государства станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Протесты на Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. На этой неделе демонстранты захватили президентский дворец и резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, причем последнее здание они подожгли.

Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. Викрамасингхе отмечал, что полностью преодолеть кризис удастся не ранее, чем через три года.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Нарышкин указал на нервную реакцию Польши из-за утечки планов по разделу Украины
В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску
Уходящий в отставку президент Шри-Ланки покинул страну
В России увеличилось число молодых водителей
Раскрыто состояние раненых в Новой Каховке
Названы основные признаки оспы обезьян
Глава Северной Осетии попал под обстрел в Запорожье
Центробанк заявил о признаках стабилизации экономики России
Президент Мексики предложил Байдену предоставить США топливо и газопроводы
Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.