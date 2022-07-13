Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо Бт
Сегодня
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шахтёр С
Сегодня
20:00 (Мск)
Марибор
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Сегодня
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
ЧФР Клуж
Сегодня
21:30 (Мск)
Пюник
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Малкин оценил подписание нового контракта с «Питтсбургом»

Малкин оценил подписание контракта с «Питтсбургом» фразой «все, что вам нужно знать»

Фото: Darren Yamashita / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оценил подписание нового контракта с американской командой. Игрок высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Игрок сделал репост новости о заключении соглашения, сопроводив его одной фразой. «Все, что вам нужно знать», — написал Малкин.

Ранее 13 июля стало известно, что российский форвард подписал с «Питтсбургом» новый четырехлетний контракт. Договор заключен на сумму 24,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя годовая зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов (около 360 миллионов рублей).

35-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником магнитогорского «Металлурга».

Синдром отмены: Россия
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Россия допустила сохранение транзита газа через Украину
Тело мужчины с 27 ножевыми ранениями нашли в Москве
Пушилин назвал способ казни иностранных наемников в ДНР
Россиянам рассказали о запретах на парковку рядом с частными домами
Названы самые популярные среди россиян авианаправления во второй половине лета
В WhatsApp появится новая функция
Житель Подмосковья донес на жену из-за критики спецоперации
Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды
В США рассказали о секретном оружии Путина против Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.