Малкин оценил подписание нового контракта с «Питтсбургом»

Малкин оценил подписание контракта с «Питтсбургом» фразой «все, что вам нужно знать»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оценил подписание нового контракта с американской командой. Игрок высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Игрок сделал репост новости о заключении соглашения, сопроводив его одной фразой. «Все, что вам нужно знать», — написал Малкин.

Ранее 13 июля стало известно, что российский форвард подписал с «Питтсбургом» новый четырехлетний контракт. Договор заключен на сумму 24,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя годовая зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов (около 360 миллионов рублей).

35-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником магнитогорского «Металлурга».