Третьяк отреагировал на подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом» положительно

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк положительно отреагировал на подписание российским форвардом Евгением Малкиным нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, он в хорошей форме и принесет еще очень много пользы "Питтсбургу", а также поможет в воспитании молодых игроков», — заявил Третьяк, добавив, что у него не было сомнений в благополучном исходе переговоров хоккеиста с клубом. По словам главы ФХР, такими звездами не разбрасываются.

Ранее 13 июля стало известно, что российский форвард подписал с «Питтсбургом» новый четырехлетний контракт. Договор заключен на сумму 24,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя годовая зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов (около 360 миллионов рублей).

35-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником магнитогорского «Металлурга».