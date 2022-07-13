Эпидемиолог перечислил главные симптомы пришедшей в Россию оспы обезьян

Эпидемиолог Виктор Ларичев: главные симптомы оспы обезьян — лихорадка и высыпания

Пришедшую в Россию оспу обезьян можно опознать по лихорадке и высыпаниям, рассказывает врач-эпидемиолог Виктор Ларичев. Главные симптомы болезни он перечислил в беседе с изданием «Подъем».

Он предупредил, что высыпания могут появиться в любом месте. «Они могут, например, появиться только на одной руке, и может казаться, что это аллергическое. Поэтому если есть и лихорадка, и высыпания, надо обратиться в медицинскую организацию», — порекомендовал он.

При этом, заверил Ларичев, медицинское сообщество не напугано выявленным в России случаем заболевания оспой обезьян. «Пока считается, что инфекция передается при тесном контакте, можно посоветовать не вступать в тесный контакт с человеком, у которого лихорадка. Обезьянья оспа, конечно, менее заразна, чем ветряная, краснуха и тот же ковид», — объяснил он.

Однако, продолжил эксперт, если заразиться одновременно и COVID-19, и обезьяньей оспой, последствия могут быть плачевными, вплоть до летального исхода.

Первый случай заболевания оспой обезьян был выявлен в России 12 июля 2022 года. Диагноз подтвердился у молодого человека, приехавшего в Санкт-Петербург из Европы.