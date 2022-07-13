В ЛНР рассказали о новой тактике обстрелов со стороны Киева

Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Луганске ВСУ применили новую тактику для прорыва ПВО

Киев применил новую тактику при обстреле Луганска. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом», — рассказал посол. По его словам, так украинская сторона пытается прорвать систему противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время ночного обстрела Луганска использовали тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У».

Ракетный удар ВСУ в пригороде Луганска пришелся на полигон, где хранились боеприпасы. Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что боеприпасы «разлетались на полтора, два, а то и три километра».