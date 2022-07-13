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Украинские войска применили ракеты «Точка-У» при ночном обстреле Луганска

ВСУ использовали ракеты «Точка-У» при обстреле Луганска в ночь на 13 июля

Фото: Telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время ночного обстрела Луганска использовали тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У», сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано применение со стороны ВФУ в ночь на 13 июля 2022 года двух ракет ТРК "Точка-У" при обстреле Луганска», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ракеты были поражены системами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Луганску: первая сбитая ракета, предположительно, упала в пригороде Луганска, вторая с осколочно-фугасной боевой частью сдетонировала при падении. В результате разрыва повреждены десять одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередачи.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее сообщалось, что ракетный удар Вооруженных сил Украины в пригороде Луганска пришелся на полигон, где хранились боеприпасы. «Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра», — рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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Варвара Кошечкина
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